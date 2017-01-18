Соботка: «Авангарду» нужно жёстко работать против звена Мозякина

Нападающий «Авангарда» Владимир Соботка поделился ожиданиями от матчей с «Магниткой». Команды сыграют 18 и 19 января.
«Нужно жёстко работать против звена Мозякина. Не позволять много бросать и не удаляться, чтобы не давать им шансов в большинстве. Большинство? Нам однозначно надо действовать лучше в этом компоненте, а также стоит исключить неоправданные, глупые удаления.
Анелёв и Бурдасов вернулись в строй? Это здорово. Всегда радостно, когда кто-то из травмированных снова в состоянии помочь. Я уверен, им самим не терпится выйти на лёд, чтобы сражаться за победу. Бурдасов добавит команде мощи в большинстве. У него отличный бросок и хорошее движение, мы должны использовать эти качества», – цитирует игрока официальный сайт клуба.
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