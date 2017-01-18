Кудако: я слишком молодой, чтобы быть уверенным в месте в основе «Северстали»

Защитник «Северстали»рассказал о пребывании в команде и адаптации в КХЛ.«Лично для себя этот сезон считаю удачным. Прежде всего из-за молодёжного чемпионата мира. Удалось попасть на турнир, вместе с командой завоевать медали. А вот по сезону для «Северстали» – без комментариев. В плей-офф-то мы не попадаем…Я слишком молодой ещё, чтобы быть уверенным в своём месте в основе. Но игровое время есть, и я стараюсь его по максимуму использовать. В этом смысле чувствую определённое доверие тренерского штаба – в состав ставят, время получаю. В команде все понемногу помогают. Все люди взрослые, адекватные, и то, что на данный момент прохожу я, они уже прошли. Я же в команде самый молодой. Шайбы собрать – это за мной. Я уже второй год в «Северстали» и к хоккею в КХЛ уже адаптировался. Привык, довольно уверенно чувствую себя на льду. Уже нет такого, когда приходишь и чувствуешь себя тяжело, некомфортно», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.