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Витолиньш: Плотникова прооперировали, должен успеть восстановиться к плей-офф
18 января 2017, среда. 16:33.
Хоккей
Тренер СКА
Харийс Витолиньш
рассказал о ситуации с травмированными в питерской команде.
«Плотникова вчера прооперировали, но он должен успеть восстановиться к плей-офф. Надеюсь, других травм в команде не будет», — сказал тренер питерской команды в эфире радио «Зенит».
Также данный твит доступен по следующей
ссылке
.
Источник:
Радио "Зенит"
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Теги
ХК СКА
Сергей Плотников
Харийс Витолиньш
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