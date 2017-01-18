Гиргенсонс: «Баффало» не хватает стабильности, нам нужно прибавить в игре

Форвард «Баффало Сэйбрз»поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне.«Очевидно, „Баффало“ не хватает стабильности в этом сезоне. Мы чередуем хорошие матчи с неудачными. Сейчас пришло время, когда мы должны найти стабильность, прибавить в своей игре и улучшить турнирное положение. Что именно нужно сделать, чтобы добиться этой стабильности? В первую очередь нам необходимо прилагать максимум усилий на протяжении всех 60 минут матча. Если сможем выиграть несколько игр подряд, то получим необходимый психологический заряд. От этого тоже многое зависит», — цитирует форварда официальный сайт лиги.