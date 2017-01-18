Ничушкин вернулся в состав ЦСКА на дерби с «Динамо»

Главные тренеры московского «Динамо» и ЦСКА определились со стартовыми составами команд на очный матч регулярного чемпионата КХЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Заливин);
Рылов-Никулин, Кашпар-Терещенко-Карсумс;
Вишневский-Робинсон, Фёдоров-Цветков-Галимов;
Маклюков-Хиетанен, Кокарев-Горовиков-Подшендялов;
Зайцев, Брюквин-Дугин-Карпов, Чебыкин.
ЦСКА:
Сорокин (Самойлов);
Пивцакин-Блажиевский, Ничушкин-Попов-Петров;
Денисов-Ожиганов, Скотт-Муршак-Плэтт;
Чмыхов-Панин, Кузьменко-Светлаков-Кугрышев;
Науменков, Жарков –Андронов-Телегин, Ворошило.
Игроки «Динамо» и ЦСКА могут сыграть вместе — возьми их в свою команду!