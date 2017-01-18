Хайнс: игра с «Миннесотой» стала для «Дэвилз» большим испытанием

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз»подвёл итоги после победы в матче с «Миннесота Уайлд» (4:3).«Игра с «Миннесотой» стала для нашей команды большим испытанием. Последние игры нам отлично удавались, и сегодня для нас была очередная важная проверка.До этого в матчах с такими соперниками, например, с «Вашингтоном», «Питтсбургом», нам не удавалось противопоставить им что-то серьёзное. Сегодня же нам удалось показать свою игру, и мы одержали победу», — приводит слова Хайнса официальный сайт клуба.