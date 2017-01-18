Канарейкин: по травмам Соботки и Бута не могу сказать ничего определённого

Главный тренер «Авангарда»подвёл итоги после матча с магнитогорским «Металлургом» (5:3).«Хорошая игра получилась сегодня. Мы хорошо вошли в матч, начали игру, нам удались первые 10 минут – была хорошая активность. Потом два удаления последовали и следующие 10 минут уже «Металлург» играл лучше нас. Нашей команде в целом удались стартовые отрезки периодов. По самоотдаче была игра хорошая. Поздравляю свой коллектив с сегодняшней победой. Завтра вновь будем работать.Пока ничего определённого по травмам вам сказать не могу. Там и Соботка, и Бут. Посмотрим завтра», — цитирует Канарейкина официальный сайт «Магнитки».