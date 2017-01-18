Белов: после травмы Никулин сыграл на своём уровне, чувствует себя хорошо

Главный тренер подмосковного «Витязя»поделился впечатлениями от матча с «Ладой» (4:1).«Серьёзно готовились к игре. „Лада“ — команда непростая, мы смотрели их предыдущие матчи. Знали, что будет сложная игра. Напряжение нарастает, очки нужны. Оно так и получилось. В третьем периоде реализовали моменты и затратили ровно столько сил, сколько нужно для победы. Несмотря на счёт, она непросто далась. У нас сейчас есть небольшой перерыв, а после него три серьёзных игры дома. Просим наших болельщиков поддержать нас.Сегодня вернули Никулина после травмы в состав. Первое звено сегодня забило первый гол, который был сегодня очень нужным. Они сыграли неплохо. Никулин сыграл на своём уровне, он себя хорошо чувствует», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.