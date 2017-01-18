Карпов: можно сказать, что у «Динамо» была репетиция перед плей-офф

Нападающий московского «Динамо»поделился впечатлениями от победы над ЦСКА со счётом 1:0.«Думаю, ключевым моментом было то, что смогли выстоять „3 на 5“, ребята молодцы. Потом смогли реализовать большинство. Не смогу сказать, кто сильнее — ЦСКА или „Ак Барс“. Сегодня забили на одну шайбу больше, поэтому и выиграли. С казанцами было наоборот. Мы много ловили на себя, много и Саня Ерёменко вытащил. У нас две победы над ЦСКА, и у них над нами в этом году. Это ведь дерби, все настраиваются на этот матч, получается очень интересная игра.Конечно, чувствовали поддержу болельщиков, сегодня их было больше, и, безусловно, так приятнее играть. Можно сказать, что сегодня была репетиция перед плей-офф. Насчёт четвёртого места в чемпионате пока не загадываю», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.