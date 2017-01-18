Афиногенов: драка Швеца-Рогового перевернула игру, она подхлестнула «Витязь»

Нападающий «Витязя»подвёл итоги матча с «Ладой», в котором подмосковная команда одержала победу со счётом 4:1.«Соперники неплохо играли, ловили нас на контратаках. Мы немножко не в свою игру играли. В третьем периоде начали играть, как мы можем, и результат появился. У „Лады“ пять человек всё время на синей линии, пятятся к воротам. Но Семёнов смог забить в большинстве. Они немножко раскрылись, и после этого моментов стало больше.Драка Швеца-Рогового немножко перевернула игру. Драки — важный компонент в игре. Этот поединок хорошо подхлестнул нашу команду. Артём хорошо подрался, выиграл поединок. Хоккей — боевой вид спорта, в нём иногда бывают драки.Хотел бы сказать спасибо болельщикам. Матч с Казанью показал, что у нас дворец заполняется полностью. Нам очень приятно, когда люди ходят на матчи. На Матче звёзд, я думаю, не подведу. Никаких элементов заранее не готовил», — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.