«Аризона» проиграла «Виннипегу», Бурмистров набрал 1 очко

«Виннипег Джетс» одержал уверенную победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Эм-Ти-Эс-центре» в Виннипеге и закончилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.Дебют встречи остался за гостями, которые отличились дважды. Голы на счету Джоша Джуриса (3-я минута) и Оливера Экман-Ларссона (9). Хозяева ответили на это точным броском Джошуа Моррисси (4-я минута). Однако после этого голы влетали лишь в ворота «Аризоны» — отличились Блейк Уилер (24), Эндрю Копп (25), Йоэль Армиа (33), Джейкоб Троуба (48) и Николай Элерс (49). Последнее слово осталось за «койотами» — точку в матче на 55-й минуте поставил Джейкоб Чикран.Российский нападающий «Аризоны»отметился голевым пасом.