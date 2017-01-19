«Питтсбург» победил «Монреаль», Малкин и Емелин набрали по 1 очку

«Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Белл-центре» в Монреале и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.В составе «Питтсбурга» отличились Иан Коул (15-я минута), Эрик Фер (26), Джейк Гюнцель (38) и Олли Мяяття (56). За «Монреаль» шайбу забросил Свен Андригетто (39).Нападающий «Пингвинз»и защитник «Канадиенс»отдали по одной результативной передаче. Форвард «Монреаля» Александр Радулов отыграл 16 минут.