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«Питтсбург» победил «Монреаль», Малкин и Емелин набрали по 1 очку

19 января 2017, четверг. 06:21. Хоккей
«Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Белл-центре» в Монреале и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Питтсбурга» отличились Иан Коул (15-я минута), Эрик Фер (26), Джейк Гюнцель (38) и Олли Мяяття (56). За «Монреаль» шайбу забросил Свен Андригетто (39).

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин и защитник «Канадиенс» Алексей Емелин отдали по одной результативной передаче. Форвард «Монреаля» Александр Радулов отыграл 16 минут.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1 : 4 0:1, 1:2, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Коул (Малкин, Хёрнквист) – 14:52 (5x5), 0:2 – Фер (Куниц, Уилсон) – 25:19 (5x5), 0:3 – Гюнцель (Гонс, Хёрнквист) – 37:38 (5x5), 1:3 – Андригетто (Емелин, Лехконен) – 38:11 (5x5), 1:4 – Мяяття (Шири) – 55:36 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Питтсбург Пингвинз Алексей Емелин Евгений Малкин НХЛ
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