«Детройт» отыгрался со счёта 1:4 и победил «Бостон» в серии буллитов

«Детройт Ред Уингз» вырвал победу у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Джо Луис-Арене» в Детройте и закончилась в серии буллитов со счётом 6:5 в пользу хозяев.
«Бостон» выиграл первый период со счётом 4:1. В составе «Брюинз» отличились Фрэнк Ватрано (1-я и 9-я минуты), Брэндон Карло (3) и Патрис Бержерон (20), за «Ред Уингз» гол забил Дилан Ларкин (16). Во втором периоде «Детройту» удалось сравнять счёт благодаря голам Ксавье Уэлле (25), Андреаса Атанасью (30) и Томаша Татара (35), однако Адам Маккуэйд (35) вновь вывел вперёд «Бостон». Густав Нюквист на 56-й минуте забил пятый гол за «Ред Уингз» и перевёл игру в овертайм, где шайб заброшено не было. Победный буллит реализовал Франс Нильсен.
Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провёл на льду 19 минут.