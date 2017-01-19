«Эдмонтон» за 3 секунды до конца овертайма вырвал победу у «Флориды»

«Эдмонтон Ойлерз» в овертайме вырвал победу у «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В основное время в составе «Эдмонтона» отличились Зак Кассиан (7-я минута), Марк Летестю (14) и Джордан Эберле (58). За «Флориду» голы забили Винсент Трочек (18), Майкл Сгарбосса (39) и Яромир Ягр (55). Победу «Ойлерз» принёс точный бросок Коннора Макдэвида за три секунды до конца овертайма.
Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 8 минут.