Жюльен: «Бостон» провалился, у меня просто нет слов

Главный тренер «Бостон Брюинз»прокомментировал поражение от «Детройт Ред Уингз» (5:6 Б). Его команда вела со счётом 4:1 после первого периода, но не смогла удержать победу.«Это был провал. Это была одна из тех игр, в которой вратарь не спасал, когда это было нужно, а полевые игроки допускали ошибки, давая шансы сопернику. Много что пошло не так после того, как мы повели 4:1. Паники я не чувствовал, мы просто проваливались. Тяжело найти этому объяснение, учитывая, как хорошо мы начали матч. Поэтому у меня просто нет слов», — приводятся слова Жюльена на официальном сайте клуба.