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Жюльен: «Бостон» провалился, у меня просто нет слов

19 января 2017, четверг. 10:14. Хоккей
Главный тренер «Бостон Брюинз» Клод Жюльен прокомментировал поражение от «Детройт Ред Уингз» (5:6 Б). Его команда вела со счётом 4:1 после первого периода, но не смогла удержать победу.

«Это был провал. Это была одна из тех игр, в которой вратарь не спасал, когда это было нужно, а полевые игроки допускали ошибки, давая шансы сопернику. Много что пошло не так после того, как мы повели 4:1. Паники я не чувствовал, мы просто проваливались. Тяжело найти этому объяснение, учитывая, как хорошо мы начали матч. Поэтому у меня просто нет слов», — приводятся слова Жюльена на официальном сайте клуба.
Источник: Официальный сайт "Бостон Брюинз" Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Детройт Ред Уингз
Новости. Хоккей
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