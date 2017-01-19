Столяров: в домашней серии для «Нефтехимика» начинается финал Кубка Гагарина

Капитан «Нефтехимика»поделился ожиданиями от шестиматчевой домашней серии, которая начнётся игрой со «Слованом».«У словаков отличная команда, которая в последнее время регулярно набирает очки и которая в гостях чувствует себя не менее комфортно, чем дома. Они традиционно опасны на контратаках, в этом я убедился в плей-офф — 2016, когда мой бывший клуб ЦСКА со „Слованом“ намучился. Ещё один фактор — соперник, победив в Москве „Спартак“, вернулся в кубковую гонку на Западе, от зоны плей-офф его теперь отделяет только она победа. Но и нам очки нужны как воздух. Поэтому будет настоящее сражение. Тренеры уже объяснили нам, как правильно его провести.Сейчас в КХЛ все клубы опасны. В том же новокузнецком „Металлурге“ все ребята сейчас кусаются — сражаются за будущие контракты. По сути, для нас плей-офф начался ещё в декабре, а сейчас, на домашнем отрезке, стартует финал Кубка Гагарина. Не имеем права не то что на средний период, а на среднюю смену — каждая должна быть проведена на максимуме, от ножа. Любой балл теперь на вес золота, надо брать максимум.У нас есть сильный козырь — наши болельщики. „Нефтехим-Арена“ славится не только аншлагами, но и своей акустикой, мы слышим наших фанатов очень хорошо — в каждом матче и в каждой смене. Надеемся, в ходе домашней серии хоккейный Нижнекамск ещё поднажмёт в своей поддержке, поверьте, для команды это очень важно. А вместе с нашей торсидой мы сможем решить любую задачу», — цитирует Столярова Russia-Hockey.ru.