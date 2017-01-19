Макдэвид, Татар и Бержерон — звёзды дня в НХЛ

НХЛ определила лучших игроков прошедшего дня.Первой звездой дня стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз». В матче с «Флоридой Пантерз» (4:3 ОТ) он забросил победную шайбу, а также сделал две передачи.Второй —, нападающий «Детройт Ред Уингз». В матче с «Бостон Брюинз» (6:5 Б) забросил шайбу и отдал две передачи.Замкнул тройку лучших нападающий «Бостон Брюинз». В матче с «Детройт Ред Уингз» (5:6 Б) он набрал 3 (1+2) очка.