Маршан: команда — это семья, которая примет игрока любой сексуальной ориентации

Нападающий «Бостон Брюинз»уверен в том, что НХЛ примет хоккеиста, который заявит о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.«Ребята примут это. Тут нет никаких вопросов. Мы команда, и в раздевалке мы одна семья. Неважно, каких взглядов придерживаются ребята, откуда они родом, во что верят. Их примут. Мы — семья. Так устроена хоккейная команда. Так было и так будет. Однажды это произойдёт. И когда это случится, все отнесутся к этому с пониманием.Я защищаю то, во что я верю. Я не думаю, что можно оскорблять людей из-за их сексуальной ориентации. У меня есть друзья, которые находятся в гомосексуальных отношениях, и я не думаю, что мы вправе препятствовать этому. Каждый может искать любовь там, где хочет. Я посчитал, что наступило время заявить об этом. Сейчас 2017 год, и на многие вещи мы смотрим иначе, чем 100 лет назад. Мы хотим быть равными. Так и должно быть», — цитирует Маршана ESPN.