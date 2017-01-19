Платонов: сыграл 900 матчей и понимаешь, что стал старым

Нападающий магнитогорского «Металлурга»прокомментировал достижение юбилейной отметки в 900 матчей в чемпионатах России.«Когда начинаешь задумываться о том, что сыграл 900 матчей, то, конечно, первым делом понимаешь, что стал старым. () Все матчи важны. Все пережиты, все отыграны потом и кровью. Были и победы, и поражения, но в них вся моя карьера. И каждая игра оставила свой след в истории моей жизни, в истории тех команд, где играл… Конечно, есть какие-то матчи яркие, или кубковые – они больше запоминаются.Мы часто шутим или прикалываемся внутри команды. Мы с Данисом Зариповым внутри команды теперь называем друг друга «35 плюс». А если серьёзно, то стал на год старше. А в спорте это ещё больше обязывает следить за своими кондициями, чтобы распределить силы по сезону. Больше работы и ответственности. Конечно, желание есть ещё поиграть. Пока есть здоровье – готов биться за «Магнитку» в каждом матче!» — цитирует Платонова пресс-служба КХЛ.