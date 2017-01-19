Раймер: вряд ли кто-то из вратарей согласится с решением засчитать гол Макдэвида

«Не думаю, что какой-либо вратарь согласился бы с решением засчитать гол Макдэвида в овертайме. Несомненно, он хороший хоккеист, и 20 тыс. зрителей были уверены, что шайба оказалась в воротах. Но я знал, что она у меня в ловушке. Не знаю, пересекла ли она линию, но когда я увидел повтор, то подумал, что судьи могут принять решение в нашу пользу. Но они увидели этот эпизод по-другому, так что надо просто смириться и двигаться дальше», — приводятся слова Раймера на официальном сайте НХЛ.
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Гол Макдэвида также можно посмотреть здесь