Гурьянов забил победный гол во второй игре подряд и стал 2-й звездой матча АХЛ
19 января 2017, четверг. 12:22.
Хоккей
Нападающий фарм-клуба «Даллас Старз» в АХЛ «Техас» Денис Гурьянов
во втором матче подряд забросил победную шайбу. Он отличился в игре с «Манитобой» (4:3), а также сделал одну результативную передачу. По итогам встречи молодой россиянин был признан второй звездой.
В предыдущей встрече с «Сан-Антонио» Гурьянов также забил победный гол и стал первой звездой матча. Всего в этом сезоне на счету хоккеиста 17 (6+11) очков в 30 матчах.
Гол Гурьянова также можно посмотреть здесь