Таварес: Капуано многое дал «Айлендерс», неприятно, что его больше нет в команде

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс»поделился эмоциями после отставки главного тренера команды. В текущем сезоне «островитяне» занимают последнюю строчку в Восточной конференции.«Я его очень сильно уважаю. Тяжёлый был день. Ему одному пришлось отвечать за то, как мы играли, как я играл. А играли мы плохо. Неприятно, что его больше нет с нами. Он многое дал нам, команде, клубу. Прошло много времени. Всем нелегко, это чувствуется. Это можно было почувствовать в раздевалке, когда мы собрались там утром. Мы думаем, что мы недостаточно хорошо работали. Будем считать, что теперь у нас есть шанс исправиться. С ним приятно было общаться. Он всегда был в хорошем настроении. С ним было интересно проводить время, он всегда был позитивен, с энтузиазмом относился к работе. Тому, кто будет с ним работать в будущем, очень повезёт. Они получат отличного человека, который образцово относится к своей работе», — приводятся слова Тавареса на официальном сайте НХЛ.