Сегин: сложно получать удовольствие от игры, когда «Даллас» не добивается успеха

Нападающий «Даллас Старз»рассказал, что предпочёл бы победы команды своим набранным очкам. В текущем сезоне форвард набрал 44 (16+28) очка, в то время как «Даллас» — 46 очков в 46 матчах.«Сложно получать удовольствие от своей игры, когда команда не добивается успеха, даже при том, что ты набираешь почти по очку за игру. Рассуждая о своей игре, я не могу признать её успешной. Сейчас команда набрала половину очков из возможных. Это оказывает дополнительное давление. Хочется найти способ помочь команде выбраться из непростого положения. Все мысли только об этом.Я однозначно предпочёл бы одержать на 10 побед больше и набрать на 20 очков меньше. В конце концов, важны только командные очки. Они являются отражением всего. А я многие вещи мог делать по-другому. Я пытаюсь прибавлять персонально, ищу способы помочь команде и сделать шаг вперёд», — приводятся слова Сегина на официальном сайте НХЛ.