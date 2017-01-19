Сегин: сложно получать удовольствие от игры, когда «Даллас» не добивается успеха

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин рассказал, что предпочёл бы победы команды своим набранным очкам. В текущем сезоне форвард набрал 44 (16+28) очка, в то время как «Даллас» — 46 очков в 46 матчах.
«Сложно получать удовольствие от своей игры, когда команда не добивается успеха, даже при том, что ты набираешь почти по очку за игру. Рассуждая о своей игре, я не могу признать её успешной. Сейчас команда набрала половину очков из возможных. Это оказывает дополнительное давление. Хочется найти способ помочь команде выбраться из непростого положения. Все мысли только об этом.
Я однозначно предпочёл бы одержать на 10 побед больше и набрать на 20 очков меньше. В конце концов, важны только командные очки. Они являются отражением всего. А я многие вещи мог делать по-другому. Я пытаюсь прибавлять персонально, ищу способы помочь команде и сделать шаг вперёд», — приводятся слова Сегина на официальном сайте НХЛ.