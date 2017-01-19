А. Ротенберг: сейчас у нас условия для роста хоккеиста лучше, чем в США и Канаде

Председатель правления Федерации хоккея Россиивыразил мнение, что в России есть все условия для роста молодых игроков.«Очень важным моментом в развитии детского хоккея в нашей стране является работа с родителями юных спортсменов, которую ФХР с недавнего времени начала активно осуществлять. Родители играют самую важную роль в воспитании детей, и они должны адекватно оценивать уровень, талант и амбиции своего ребёнка. К сожалению, существует такая практика, когда родители заранее готовят своё чадо к отъезду в НХЛ, так как считают, что будущего в России у него нет. Дескать, карьеру ребёнка здесь загубят и только за океаном он сможет достичь успеха. Но это глубокое заблуждение.С родителями активно работают агенты, которые зачастую из корыстных побуждений промывают им мозги так, что они начинают свято верить, что за океаном их ребёнка ждёт большое будущее, а в России не те условия, не те тренеры и вообще всё не то. Таких историй масса. Хотя сегодня условия у нас гораздо лучше, чем в тех же США или Канаде. В России есть всё для того, чтобы талантливый хоккеист вырос в настоящую звезду. Важно понимать, что нет ничего плохого в том, что российские спортсмены уезжают в НХЛ, так как они набираются там колоссального опыта. Но возвращаются оттуда они зачастую выжатые как лимон. Есть и позитивные примеры — Павел Дацюк. Во-первых, он до сих пор играет на высоком уровне и является одним из ключевых хоккеистов СКА в КХЛ, а во-вторых, он активно делится своим опытом с молодыми и юными спортсменами, проводя для них мастер-классы. С таких, как он, и нужно брать пример», — цитируют Ротенберга «Известия».