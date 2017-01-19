А. Ротенберг: сейчас у нас условия для роста хоккеиста лучше, чем в США и Канаде

Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг выразил мнение, что в России есть все условия для роста молодых игроков.
«Очень важным моментом в развитии детского хоккея в нашей стране является работа с родителями юных спортсменов, которую ФХР с недавнего времени начала активно осуществлять. Родители играют самую важную роль в воспитании детей, и они должны адекватно оценивать уровень, талант и амбиции своего ребёнка. К сожалению, существует такая практика, когда родители заранее готовят своё чадо к отъезду в НХЛ, так как считают, что будущего в России у него нет. Дескать, карьеру ребёнка здесь загубят и только за океаном он сможет достичь успеха. Но это глубокое заблуждение.
С родителями активно работают агенты, которые зачастую из корыстных побуждений промывают им мозги так, что они начинают свято верить, что за океаном их ребёнка ждёт большое будущее, а в России не те условия, не те тренеры и вообще всё не то. Таких историй масса. Хотя сегодня условия у нас гораздо лучше, чем в тех же США или Канаде. В России есть всё для того, чтобы талантливый хоккеист вырос в настоящую звезду. Важно понимать, что нет ничего плохого в том, что российские спортсмены уезжают в НХЛ, так как они набираются там колоссального опыта. Но возвращаются оттуда они зачастую выжатые как лимон. Есть и позитивные примеры — Павел Дацюк. Во-первых, он до сих пор играет на высоком уровне и является одним из ключевых хоккеистов СКА в КХЛ, а во-вторых, он активно делится своим опытом с молодыми и юными спортсменами, проводя для них мастер-классы. С таких, как он, и нужно брать пример», — цитируют Ротенберга «Известия».