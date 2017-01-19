Кудако: в МЧМ вложил всю душу, ведь такое событие в моей жизни не повторится

Защитник «Северстали» и молодёжной сборной Россииподелился впечатлениями от участия в чемпионате мира, на котором наша команда завоевала бронзовые награды.«Это было непередаваемо. Понимаю, что такое событие в моей жизни больше не повторится, и, можно сказать, вложил в него всю душу. В памяти это останется надолго. Конечно, было обидно по буллитам проиграть в полуфинале. Но потом мы смогли сконцентрироваться, собраться на игру за третье место и взять бронзу. Вот это радует.Если говорить по первым четырём командам, то все матчи были выиграны по буллитам. Что наш с американцами, что американцев с канадцами. Ни один из решающих матчей не закончился в основное время. Так что силы, по сути, были равны. Кто меньше ошибётся, тот и выиграл. Думаю, что те сборные, которые вышли в полуфиналы: США, Канада, мы и Швеция, действительно по игре сильнее остальных команд турнира», — цитирует Кудако пресс-служба клуба.