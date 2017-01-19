Третьяк: со Знарком рассматриваем предложение провести МЗ на Дальнем Востоке

Президент ФХРна пресс-конференции в Уфе, посвящённой первому в истории Матчу звёзд женской хоккейной лиги, рассказал о грядущем мероприятии и выразил мнение относительно проведения следующей недели звёзд.«От имени ФХР благодарю Башкирию за гостеприимство. Здесь очень любят хоккей. Мы продолжаем праздновать 70-летие российского хоккея. Сегодня впервые в таком ракурсе проходит Матч звёзд. Женскому хоккею в КХЛ уделяют много внимания. Это олимпийский вид спорта. Мы хотим, чтобы как можно больше девушек пришло в наш вид спорта, посмотрев это мероприятиеГде лучше провести следующий Матч звёзд? Надо исходить из интересов сборной. Мы со Знарком рассматриваем предложение Дальнего Востока. Это самое ближнее расстояние до Южной Кореи, одинаковые часовые пояса. Тренеры думают, или тренироваться в Новогорске и перелететь в Сеул, или уехать на Дальний Восток и готовиться там. Последнее слово за тренерами сборной. И регионы, и города, должны дать ответ: какие условия для размещения, проживания», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.