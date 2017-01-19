Кобылянский: МЗ – долевое софинансирование, о прибыльности говорить трудно

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциямна пресс-конференции в Уфе, посвящённой первому в истории Матчу звёзд Женской хоккейной лиги, рассказал о финансовых аспектах проведения недели хоккея.«Сейчас это долевое софинансирование. Край, клуб «Салават Юлаев» и КХЛ. О прибыльности мероприятия говорить трудно, дело это затратное. Мы идём в сторону коммерциализации, лига третий год прибыльная, мы распределяем дивиденды от телевизионных прав. Думаю, что в будущем мы выйдем на коммерческий уровень», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.