Стал известен состав студенческой мужской сборной на зимнюю Универсиаду

Тренерский штаб студенческой мужской сборной России под руководством Владислава Хромых объявил фамилии 23 хоккеистов, которые будут представлять страну на Всемирной зимней Универсиаде. Турнир пройдёт в Казахстане с 28 января по 8 февраля.Вратари: Илья Андрюхов («Сокол»), Тимур Билялов («Барс»), Александр Самонов («ТХК»);Защитники: Станислав Заборников («ТХК»), Юрий Козловский («СКА-Нева»), Роман Кудинов («ТХК»), Максим Кудряшов («ТХК»), Михаил Орлов («ТХК»), Владимир Репин («ТХК»), Роман Таталин («ТХК»), Андрей Щербов («Сокол»);Нападающие: Андрей Алексеев («Динамо» Бшх), Андрей Ерофеев («Челмет»), Владислав Ефремов («Динамо» Бшх), Иван Иванов («Торпедо», Казахстан), Даниил Ильин (ХК «Саров»), Дмитрий Кириллов («Сокол»), Артём Осипов («Барс»), Кирилл Пилипенко («Динамо» Бшх), Никита Сироткин («Зауралье»), Сергей Смуров («ТХК»), Александр Тарасов («Дизель»), Вадим Шутов («ТХК»).Первый матч на турнире сборная России проведёт 30 января против сборной Южной Кореи. Начало матча — в 09:30 по московскому времени.