Третьяк: есть все условия для продления контракта с тренером женской «молодёжки»

Президент ФХРзаявил, что в ближайшее время может быть объявлено о продлении контракта с главным тренером молодёжной женской сборной России Евгением Бобарико. Напомним, что на недавнем чемпионате мира в Чехии россиянки завоевали бронзовые медали.«После женского молодёжного чемпионата мира по хоккею есть все условия для обсуждения с Евгением Бабарико условий о продлении его контракта. Успех есть, команда хорошая», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.