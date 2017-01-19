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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Третьяк: есть все условия для продления контракта с тренером женской «молодёжки»

19 января 2017, четверг. 16:38. Хоккей
Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что в ближайшее время может быть объявлено о продлении контракта с главным тренером молодёжной женской сборной России Евгением Бобарико. Напомним, что на недавнем чемпионате мира в Чехии россиянки завоевали бронзовые медали.

«После женского молодёжного чемпионата мира по хоккею есть все условия для обсуждения с Евгением Бабарико условий о продлении его контракта. Успех есть, команда хорошая», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Владислав Третьяк
Новости. Хоккей
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