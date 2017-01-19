Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира — 2021

Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщает «Прессбол».В случае победы совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, полуфиналы и финал турнира пройдут в Минске. Соответствующая договорённость с латвийской стороной достигнута. Решение о том, кому достанется право проведения ЧМ-2021, будет обнародовано 19 мая 2017 года на конгрессе ИИХФ в Кельне.Напомним, Рига принимала престижный турнир в 2006 году, Минск — в 2014-м.