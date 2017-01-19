А. Юдин: СКА при Знарке играет зрелищнее, чем с Быковым

Известный в прошлом хоккеистподелился мнением о том, при каком тренере СКА играет в более эффектный хоккей.«Сейчас команда Знарка зрелищнее, чем когда СКА тренировал Быков. Сейчас не так просто забивать голы. Чтобы шайбу забросить, нужны правильные пасы, катание. Сейчас амуниция побольше и другая защита, плюс вратари хитрее. Значит, если забивают, то команда действительно лучше.Смогут ли Мозякин, Ковальчук и Шипачёв побить рекорд Александра Радулова, не столь важно. Радулов что, бог? Если побить рекорд Гретцки – другое дело. Сейчас можно в каждой игре набирать по три-четыре очка. Кто будет больше работать, тот и побьёт.Здесь другой момент. Такие люди, как Радулов и Мозякин, — уже бренды, на которые стоит равняться. Мозякин забивной и всегда на острие атаки, к тому же на него играет вся пятёрка: Ли, Зарипов, так же, как и он на них. Они тоже могут забить. Радулов играл один — сам создавал моменты и забивал. Поэтому преимущество у Мозякина.Про Ковальчука я всегда говорил, что он творческий. Если что-то происходит не так, то перестаёт играть. Шипачёв умеет и отдавать, и бросать. У него есть видение, поэтому он уже переходит в разряд звёздных хоккеистов, таких как Радулов и Мозякин», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.