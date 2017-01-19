Бержерон: «Бостону» необходимо играть все 60 минут, не убирая ноги с педали газа

Нападающий «Бостон Брюинз»подвёл итоги после поражения в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:6 ОТ).«Говоря откровенно, сейчас нам необходимо вернуться домой и подумать над тем, как справиться с этой ситуацией. То, что происходило с нами в последних двух играх, – это просто неприемлемо. Я уже говорил это после матча с «Айлендерс» и думал тогда, что мы сделаем определённые выводы.Нужно играть все 60 минут, не убирая ноги с педали газа. У нас очень хорошие соперники, которые могут заставить вас поплатиться за расслабленность, что и произошло сегодня», — цитирует Бержерона The Score.