Белякова: было бы круто сыграть на мужском Матче звёзд, я с Анисиным каталась!

Нападающая команды «Запад» Людмила Белякова поделилась впечатлениями после Матча звёзд ЖХЛ.
«У нас получился необычный Матч звёзд, как простая игра. Но очень приятно, что победили, много болельщиков пришло, как на игру КХЛ. Огромное спасибо всем организаторам. Столько сюрпризов было. Начиная с аэропорта, когда встретили и забрали все баулы. Такого в женском хоккее не бывает. Мне было привычно играть здесь, так как, когда я играла в Америке, там собирается столько же народу.
На мужской матч остаться не получится. Мы с утра улетаем, а 23-го собираемся на сборы к Универсиаде. Сыграть на мужском Матче звёзд КХЛ в перспективе? Это было бы круто! Я раньше играла с парнями, до сих пор тренируюсь с мужчинами. С Анисиным каталась этим летом! Но под гитару с ним на кухне не пела», — передаёт слова Беляковой корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.