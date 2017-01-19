Белякова: в Америке женская лига не очень развита, поэтому сейчас я в России

Нападающая команды Запад и женской сборной Россииподелилась мнением о женском хоккее в Северной Америке.«В Америке на Матчах звёзд интересные конкурсы. У нас их не устроили, была только игра. Хотелось бы как у мужчин. Почему вернулась? Там лига ещё не очень развита. Всего четыре команды, две тренировки в неделю. Это очень мало. Приходилась самой что-то искать. Плюс свои финансовые проблемы в лиге. Так что я здесь.В нашей лиге девочки подтянулись, стало больше молодёжи, уровень растёт. Но хочется, чтобы больше народу играло в хоккей. От насыщенного графика не устаю, это наша работа. Конечно, хотелось бы побольше выходных. С девочками из молодёжной сборной общались, потом они уехали на чемпионат мира в Чехию. А наши девочки поехали в Швецию. А у меня была травма», — передаёт слова Беляковой корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.