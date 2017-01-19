Главный тренер женской сборной России рассказал о планах подготовки к ЧМ-2017

Главный тренер команды Запад на Матче звёзд и женской сборной России по хоккеюрассказал, как национальная команда будет готовиться к чемпионату мира 2017 года, который пройдёт в американском Плимуте с 31 марта по 7 апреля.«С 23 января женская сборная России по хоккею садится на сбор в Новогорске. 26-го чартером вылетаем в Казахстан. С 29 января по 9 февраля проходит Универсиада. Потом экспериментальная сборная едет с 7 января по 12 января на Евротур в Финляндию. 14 марта, после окончания чемпионата России, сборная приступает к подготовке к чемпионату мира.Насколько важно победить на Универсиаде? Мы будем стараться победить. Сборная России участвовала в двух Универсиадах: в итальянском Трентино четыре года назад мы заняли второе место. Два года назад в испанской Гранаде завоевали золото. Хочется подтвердить результат.Когда Россия будет на равных конкурировать с Канадой и Америкой? Давайте не будем опережать события, мы идём поэтапно. На сегодняшний день недостаточно квалифицированных игроков, чтобы конкурировать с Канадой и Америкой. Но мы постепенно приближаемся», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.