Канарейкин: «Авангарду» не хватило эмоций и состава после вчерашней игры

Главный тренер «Авангарда»поделился эмоциями после гостевого поражения от магнитогорского «Металлурга» (2:4).«Хочу поздравить «Металлург» с победой. Всех людей – с большим праздником. Что касается нас… Наверное, нам не хватило эмоций после вчерашней игры. И, главное, не хватило состава. Отсюда и вытекающие последствия – игра в неравных составах, например. Пробовали потерпеть, но нечем было подпереть эту нашу идею. Сыграли матч с очень хорошим соперником, и, к сожалению, в конечном итоге не удалось доработать до положительного результата», — цитирует Канарейкина официальный сайт «Магнитки».