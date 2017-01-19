Крикунов: не забили при выходе «3 в 0», таких моментов за жизнь не припомню

Главный тренер «Автомобилиста»прокомментировал матч с «Югрой», который его команда проиграла со счётом 0:2, в рамках регулярного чемпионата КХЛ.«Я скажу, мы, наверно, много сил потратили в матче с «Трактором», поэтому сегодня не хватало движения. Но момент с выходом «3 в 0» надо было забивать, я не помню, чтобы хоть раз такой момент за всю жизнь где-нибудь возникал, надо было забивать, возможно всё было бы по-другому. Но с нулём голов говорить о победе бессмысленно, нападающие за шесть периодов основного времени не забили ни разу, это, конечно, не очень хорошо. Надо забивать, без голов не выиграть ничего», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Денис Пьянков.