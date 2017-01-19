Скудра: игра была до гола, но Шуленин не смог выиграть для нас этот матч

Главный тренер «Торпедо»поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:3).«Локомотив» с победой. По игре: увы, допустили роковую ошибку в третьем периоде. Сегодня игра шла до гола, до ошибки, и мы, увы, её допустили и пропустили. Шуленин должен был выигрывать для нас этот матч, но он проиграл его. Игровая дисциплина, мелочи, над которыми мы столько работали, – они сегодня были ужасны.Сегодня игра была такая приближённая к матчам плей-офф по эмоциям. Увы, мы видим, кто у нас не тянет. Наши молодые ребята хотят, но пока не могут выигрывать такие матчи», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.