Знарок: может, Коскинена перехлёстывает патриотизм в играх с «Йокеритом»

Главный тренер СКАпрокомментировал поражение своей команды от финского «Йокерита» (3:5).«Отвратительно играли в обороне. Этим всё и сказано. Перехлёстывают ли у Коскинена патриотические чувства в матчах с «Йокеритом»? Может, перехлёстывают. Если не победили, значит перехлёстывают. Обычно тренеры вратарей составляют график игр матчей для голкиперов, чтобы они планомерно готовились ко встречам. Если, конечно, не форс-мажор.Грубой игры со стороны соперника не заметил, мы тоже играли жёстко и грубо в каких-то моментах», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.