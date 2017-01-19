Яковлев: игроки «Йокерита» всегда бьют исподтишка, ничего нового

Защитник СКАподелился эмоциями после проигранного матча с «Йокеритом» (3:5).«Провалили второй период, побежали все забивать, забыли об обороне. Пропустили пару контратак, и команда соперника этим воспользовалась. Можно ли сказать, что в этом сезоне «Йокерит» — неудобный для нас соперник? Это принципиальные матчи для нас, они всегда «кость в кость». Конечно, такие матчи нужно выигрывать. У нас скоро плей-офф, это была хорошая проверка для нас. К сожалению, мы проиграли сегодня. Стычки и потасовки – это типичная финская игра. Они постоянно втыкаются, бьют исподтишка. Ничего нового, мы ожидали этого.Безусловно, нам есть что менять в этой игре. Этот матч дал хорошую пищу для размышлений. Скоро очень важные игры, нужно менять отношение», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.