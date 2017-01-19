Ржига: «Слован» последние матчи играет в одном составе, это сказывается на игре

Главный тренер «Слована»поделился эмоциями после победы в матче с «Нефтехимиком» (3:2).«Мы знали, что хозяева площадки готовились к игре с нами, для соперника это был первый домашний матч после четырёх дней отдыха. Думаю, что играли очень здорово, налетели на нас, и в первую минуту мы получили гол. У соперника было ещё много моментов, но я благодарю нашу команду за хорошую тактику, за отдачу, за командный дух – от первого до последнего игрока.Вернулись травмированные игроки, команда играет в одном составе, звенья не меняются каждый матч, и это сразу сказывается на игре. Игроки стали увереннее, и если раньше одна пятёрка делала результат, то теперь результат показывают и третья, и четвёртая пятёрки», — цитирует Ржигу официальный сайт «Нефтехимика».