Якимов: исход матча со «Слованом» решался на последних секундах

Нападающий «Нефтехимика»поделился эмоциями после домашнего поражения от «Слована» (2:3).«Игра была интересная, плотная. До последней секунды решался исход матча. Тяжело говорить, потому сейчас каждый проигрыш даётся очень больно. Борьба за плей-офф идёт очень плотная.Сегодня была уйма моментов, даже у меня первый раз такое множество. Не забивали даже в пустые ворота. Много бросали. И неудачи происходили в самый неподходящий момент. Ничего не остаётся, кроме как продолжать работать», — цитирует Якимова официальный сайт команды.