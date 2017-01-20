Зарипов: встречались команды, которые умеют играть в настоящий русский хоккей

Форвард магнитогорского «Металлурга»подвёл итоги после победы над «Авангардом» (4:2).«Вчера вот тоже интересная игра была, но там удача была на стороне «Авангарда». В принципе, у нас там было достаточно моментов, которые можно было реализовать и выйти вперёд. Но так сложилось, что мы этим не воспользовались, а в ответ получали голы. Сегодняшний матч был не менее интересным и для зрителей, и для игроков: встречались два лидера, две команды, которые умеют играть в настоящий русский хоккей. Доказательство тому – обилие голов и красивых комбинаций. Думаю, что всем понравилось! Тех, кто болел за «Металлург», поздравляю с победой», — цитирует Зарипова официальный сайт клуба.