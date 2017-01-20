Юньков: «Авангард» уступал в скорости и совершил ненужные ошибки

Нападающий «Авангарда»подвёл итоги после поражения от магнитогорского «Металлурга» (2:4).«Мы провели два разных матча. Первый играли хорошо, получилось навязать свою игру. Во втором не знаю, что пошло не так… Наверное, сил не хватило. Чуть-чуть мы уступали в скорости, совершили ненужные ошибки, поэтому пропустили.Спаренные матчи? Тяжело, конечно, вторую игру, потому что поздно заканчиваешь. В одиннадцать вечера уходишь из дворца, полночи не спишь, потом надо уже утром на раскатку — и опять настраиваться. Эмоций не хватает. Как говорится, такой календарь. Не мы его придумали, для нас самое главное – выходить и играть», — цитирует Юнькова официальный сайт «Магнитки».