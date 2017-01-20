Видео: «Нефтехимик» — «Слован»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Слованом». Встреча проходила в Нижнекамске и завершилась победой гостей со счётом 3:2.В составе хозяев голами отметились Рикард Йюнге и Игорь Полыгалов. У «Слована» заброшенные шайбы на счету Михала Глинки, Ника Пластино и Павола Скалицки.