«Рейнджерс» нанесли поражение «Торонто», Бучневич продлил результативную серию

«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл у «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.В составе победителей в том числе отличились россиянин, который продлил результативную серию до восьми матчей, а также Михаэль Грабнер, оформивший дубль. Также забивали Брэди Шей и Джей Ти Миллер. В составе канадской команды голы на свой счёт записали Тайлер Бозак и Зак Хайман. В таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимают пятое место, а «Торонто» находится на восьмой строчке.