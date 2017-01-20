«Миннесота» сломила сопротивление «Аризоны» с Бурмистровым

«Миннесота Уайлд» и «Аризона Койотс» устроили «перестрелку» в матче регулярного чемпионата НХЛ, победителем из которой вышли хозяева площадки.На 5-й минуте счёт в матче открыл Эрик Стаал, на 12-й Брендан Перлини уравнял цифры на табло, а на 14-й Нино Нидеррайтер снова вывел свою команду вперёд. На 37-й минуте Крис Стюарт увеличил преимущество «Миннесоты», но шайбы Джейкоба Чикрана и Джейми Макгинна на 37-й и 38-й минутах снова сделали счёт равным. Решающий гол, который стал единственным в третьем периоде, на свой счёт записал всё тот же Нино Нидеррайтер, оформивший дубль.Российский нападающий «Аризоны»отметился лишь удалением на две минуты в первом периоде.