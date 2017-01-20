Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Миннесота» сломила сопротивление «Аризоны» с Бурмистровым

20 января 2017, пятница. 07:59. Хоккей
«Миннесота Уайлд» и «Аризона Койотс» устроили «перестрелку» в матче регулярного чемпионата НХЛ, победителем из которой вышли хозяева площадки.

На 5-й минуте счёт в матче открыл Эрик Стаал, на 12-й Брендан Перлини уравнял цифры на табло, а на 14-й Нино Нидеррайтер снова вывел свою команду вперёд. На 37-й минуте Крис Стюарт увеличил преимущество «Миннесоты», но шайбы Джейкоба Чикрана и Джейми Макгинна на 37-й и 38-й минутах снова сделали счёт равным. Решающий гол, который стал единственным в третьем периоде, на свой счёт записал всё тот же Нино Нидеррайтер, оформивший дубль.

Российский нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров отметился лишь удалением на две минуты в первом периоде.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
4 : 3 2:1, 1:2, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Стаал (Нидеррайтер, Койл) – 04:39 (5x5), 1:1 – Перлини (Доан, Стоун) – 11:42 (5x5), 2:1 – Нидеррайтер (Койву, Поминвилль) – 13:27 (5x4), 3:1 – Стюарт (Поминвилль) – 36:31 (5x5), 3:2 – Чикран (Дворак, Доан) – 36:54 (5x5), 3:3 – Макгинн (Голигоски) – 37:24 (5x5), 4:3 – Нидеррайтер (Гранлунд, Поминвилль) – 52:54 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Миннесота Уайлд Александр Бурмистров
Новости. Хоккей
20 января 2017, пятница
09:09 Гулявцев: готовимся к следующему матчу, никто в «Северстали» руки не опускает
09:06 «Тампа» на выезде проиграла «Сан-Хосе», на счету Кучерова голевой пас
09:02 Дуайер: благодарен Гарнетту, который все 60 минут держал «Медвешчак» в игре
09:00 «Вашингтон» забил не менее 5 голов в 5 матчах подряд впервые с 2010 года
08:55 «Ванкувер» вернул Педана в АХЛ и вызвал Джордана Суббэна
08:51 «Нэшвилл» одержал победу над «Калгари», Эллис оформил дубль
07:59 «Миннесота» сломила сопротивление «Аризоны» с Бурмистровым
07:00 Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» крупно обыграть «Сент-Луис»
06:45 «Рейнджерс» нанесли поражение «Торонто», Бучневич продлил результативную серию
06:02 «Коламбус» уступил «Оттаве», Бобровский сделал 26 сейвов
05:44 Дубль Тавареса помог «Айлендерс» нанести поражение «Далласу»
01:07 Видео: «Нефтехимик» — «Слован»
00:59 Юньков: «Авангард» уступал в скорости и совершил ненужные ошибки
00:57 Тимкин: всегда приятно выигрывать, к тому же у своего города
00:44 Зарипов: встречались команды, которые умеют играть в настоящий русский хоккей
00:28 Якимов: исход матча со «Слованом» решался на последних секундах
00:23 Ярушкин: поверьте, мы работаем, настраиваем «Спартак», но пока выглядим так
00:12 Видео. ХК «Сочи» — «Спартак»
00:06 Буцаев: сегодня у ХК «Сочи» играла команда, несмотря на шероховатости
19 января 2017, четверг
23:51 Вудкрофт: матч выдался тяжёлым, но это не оправдание для минского «Динамо»
23:38 Петерис Скудра выразил недовольство работой домашней арены «Торпедо»
23:32 «Торпедо» перед матчем с «Локомотивом» чествовало бронзового призёра МЧМ Уракова
23:14 Сейейс: рижское «Динамо» хочет реабилитироваться в глазах болельщиков
22:59 Результаты игрового дня МХЛ
22:54 Ржига: «Слован» последние матчи играет в одном составе, это сказывается на игре
22:39 Назаров: шансы «Нефтехимика» на попадание в плей-офф не потеряны
22:26 Яковлев: игроки «Йокерита» всегда бьют исподтишка, ничего нового
22:20 Ялонен: Ковальчук праздновал голы перед нашей скамейкой, это вызвало вопросы
22:18 Знарок: может, Коскинена перехлёстывает патриотизм в играх с «Йокеритом»
22:18 «Трактор» — «Куньлунь Ред Стар»: видеообзор
22:17 Видео. «Автомобилист» — «Югра»
22:09 Ро: игра в неравных составах предопределила исход встречи с «Трактором»
22:07 Ковальчук: СКА нельзя так играть в обороне, если бы не вратарь, счёт был бы 3:10
22:04 Скудра: игра была до гола, но Шуленин не смог выиграть для нас этот матч
22:02 ХК «Сочи» одолел «Спартак», поражение стало для красно-белых 8-м кряду
21:59 Минское «Динамо» дома уступило рижским одноклубникам
21:56 СКА в шестой раз стал победителем дивизиона Боброва
21:55 «Йокерит» отыгрался с 0:2 и одержал победу над СКА в Санкт-Петербурге
21:37 Кудашов: сыграли по плану, но в игре «Локомотива» были шероховатости
21:34 Гатиятулин: молодёжь «Трактора» прогрессирует, но крайне медленно
21:32 Юрзинов-мл.: хотелось бы, чтобы судейский комитет дал оценку действиям арбитров
21:30 «Медвешчак» переиграл «Северсталь», Гарнетт оформил сухой матч
21:26 Дубль Локтионова помог «Локомотиву» взять верх над «Торпедо»
21:23 «Слован» обыграл «Нефтехимик», добыв шестую победу подряд
21:18 Морис: «Виннипег» доволен состоянием Лайне, он вернулся на лёд
Все новости RSS
Будете ли вы смотреть Матч звёзд КХЛ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+