«Ванкувер» вернул Педана в АХЛ и вызвал Джордана Суббэна

«Ванкувер Кэнакс» вернул защитника Андрея Педана в свой фарм-клуб «Ютика» в Американской хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт клуба. 23-летний российский хоккеист по ходу нынешнего сезона несколько раз вызывался в основу, но не провёл в Национальной хоккейной лиге ни одного матча.В обратном направлении последовал 21-летний защитник Джордан Суббэн, приходящийся младшим братом защитнику «Нэшвилл Предаторз» Пи Кею Суббэну.В 22 матчах за «Ютику» Педан набрал 3 (2+1) очка при 32 минутах штрафа. Суббэн отметился 22 (9+13) очками в 34 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги.