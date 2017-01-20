Дуайер: благодарен Гарнетту, который все 60 минут держал «Медвешчак» в игре

Главный тренер «Медвешчака»прокомментировал победу над «Северсталью» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Очень рад, что взяли три очка. Мы не очень хорошо стартовали, в первом периоде «Северсталь» играла лучше, имела немало хороших голевых моментов. Гол, который нам удалось забить в этом отрезке, предопределил исход матча.У нас в команде осталось не так много ведущих игроков. Очень благодарен Гарнетту, который все 60 минут держал команду в игре и сыграл здорово. Мы проделали большую работу в меньшинстве и одержали хорошую командную победу», – сказал тренер на пресс-конференции.