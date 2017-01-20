Нападающие «Флориды» Барков и Юбердо могут пропустить остаток сезона

Главный тренер «Флориды Пантерз» Том Роу сообщил, что травмированные форварды Александр Барков и Джонатан Юбердо могут пропустить остаток сезона.
«Это системообразующие игроки, и мы однозначно не хотим их торопить. Они вернутся в состав, когда будут готовы к этому. Конечно, это вызывает беспокойство, но мы не думаем об этом каждый день. Мы движемся вперёд и строим игру, исходя из имеющихся ресурсов. Когда они будут готовы вернуться, мы будем очень рады. Для нас это будет усилением», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Юбердо ещё не играл в этом сезоне, получив травму ахиллесова сухожилия во время предсезонного матча. Барков получил повреждение верхней части тела 28 декабря, когда он не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс».